В Азербайджане за два десятилетия построили 5 новых водохранилищ

БАКУ/Trend/ - За последние 20 лет в Азербайджане были построены 5 новых водохранилищ общей емкостью 557 миллионов кубометров, а также капитально отремонтированы 5 водохранилищ общей емкостью 37 миллионов кубометров.

Об этом сказал заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Байрамов в ходе общественных слушаний на тему задач, вытекающих из Государственной программы по развитию производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы, состоявшихся в Комитете по аграрной политике Милли Меджлиса, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Заместитель председателя добавил, что одновременно были реконструированы оросительные каналы общей протяженностью более 4,7 тысячи километра, восстановлены коллекторно-дренажные сети, проложены тысячи километров трубопроводов и пробурено около 4 тысяч новых субартезианских скважин.

Недавно было введено в эксплуатацию Забухское водохранилище ёмкостью 26,8 миллиона кубометра, а водохранилища Суговушан, Хачынчай и Кёнделенчай общей ёмкостью 44,3 миллиона кубометра после капитального ремонта вновь возвращены в эксплуатацию.

Кроме того, была проложена магистральная оросительная линия протяженностью 51,6 километра, благодаря которой улучшено водоснабжение в общей сложности 12 тысяч гектаров посевных площадей в Губадлинском и Зангиланском районах.

И.Байрамов подчеркнул, что одним из наиболее важных стратегических проектов, реализуемых в настоящее время, является строительство Ширванского оросительного канала.

«Протяжённость канала составляет 204,15 километра, и он будет обеспечивать орошение примерно 228 тысяч гектаров земель. В рамках данного проекта будет улучшено водоснабжение 112 тысяч гектаров существующих посевных площадей, а также 106 тысяч гектаров новых земель будут вовлечены в сельскохозяйственный оборот», — сказал он.

Заместитель председателя сообщил, что на основании представленных заявок на 2026 год прогнозируется орошение 1 565 360 гектаров земель, для чего планируется обеспечить подачу 6,8 миллиарда кубометра воды. Из этого объема 52 % будут направлены на обеспечение водой зерновых и кормовых культур, а 48 % — на нужды хлопководства, овощеводства, бахчеводства, многолетних насаждений и других направлений сельского хозяйства.

Он также отметил, что в настоящее время ведутся работы по объединению географических данных оросительных каналов, коллекторно-дренажных сетей и других гидротехнических сооружений на единой цифровой платформе. Это позволит в будущем более точно планировать режимы орошения, обеспечивать справедливое распределение водных ресурсов и более эффективно применять графики полива.