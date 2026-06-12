Рост грузопотоков в Среднем коридоре создает новые возможности для Казахстана - ОЭСР

БАКУ /Trend/ - Планы Казахстана стать одним из основных транзитных узлов в Среднем коридоре сталкиваются с существующими проблемами в сфере логистики и инфраструктуры.

Об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) под названием «Kazakhstan: Accelerating Sustainable Infrastructure Investments».

В документе отмечается, что, несмотря на инвестиции в транспортную инфраструктуру в размере около 35 миллиардов долларов США за последние 15 лет, Казахстан в Индексе эффективности логистики за 2023 год занял лишь 79-е место среди 139 стран. Это свидетельствует о сохранении проблем в области логистических возможностей, интеграции между видами транспорта и эффективности транспортных коридоров в стране.

ОЭСР отмечает, что Казахстан стремится стать важным транзитным центром на Транскаспийском международном транспортном маршруте (Средний коридор), где объемы грузоперевозок выросли, особенно после сбоев на северных маршрутах. Однако задержки, ограниченность инфраструктурных мощностей и недостаточное развитие связей между различными видами транспорта затрудняют торговые процессы, увеличивают расходы и отрицательно сказываются на роли страны в Среднем коридоре.

В докладе подчеркивается, что стратегии правительства Казахстана до 2030 года предусматривают многогранные инвестиции, направленные на инфраструктуру автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, пограничные переходы и модернизацию транспортного парка.

Наряду с этим, риски, связанные с изменением климата, создают дополнительную угрозу для устойчивости транспортной инфраструктуры. ОЭСР отмечает, что наводнения и снижение уровня Каспийского моря в будущем могут негативно повлиять на надежность транспортных и логистических систем.

По мнению организации, без снижения логистических издержек, укрепления устойчивых и бесперебойных транспортных связей, обеспечивающих доступ к глобальным рынкам, Казахстану будет трудно достичь целей по превращению в транзитный центр и наращиванию экспортного потенциала. Кроме того, подчеркивается важность учета целей по сокращению выбросов парниковых газов в процессе расширения транспортной инфраструктуры.

Средний коридор — это транспортный торговый маршрут, проходящий через несколько стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам. Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии. Затем, прежде чем достичь Европы, он проходит через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.