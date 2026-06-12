БАКУ/ Trend/ - Обсуждено расширение межбанковского взаимодействия Азербайджана и Турции.

Эта тема обсуждалась в рамках участия президента Ассоциации банков Азербайджана Закира Нуриева и исполнительного директора Юнуса Абдулова в ежегодном заседании Ассоциации банков Турции.

Информацию об этом распространила Ассоциация банков Азербайджана.

На заседании были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с экономикой и банковским сектором, а также состоялся обмен мнениями о тенденциях развития финансового сектора, существующих вызовах и возможностях взаимного сотрудничества.

На мероприятии выступили председатель правления Ассоциации банков Турции Алпаслан Чакар, глава Агентства по банковскому регулированию и надзору профессор Шахап Кавачиоглу, председатель Центрального банка Турецкой Республики доктор Фатих Карахан и министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек.

В рамках заседания были проведены дискуссии по вопросам устойчивого развития банковского сектора, влияния экономических процессов на финансовые рынки, регуляторной среды и приоритетных задач, стоящих перед сектором.

Ассоциация банков Азербайджана продолжает свою деятельность в направлении расширения сотрудничества с международными партнерами, изучения передового опыта и содействия взаимному обмену опытом в банковской сфере.