FinCERT ЦБА стал членом глобальной сети кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - Созданный Центральным банком Азербайджана для координации инцидентов кибербезопасности в финансовом секторе Отраслевой центр по борьбе с компьютерными инцидентами (FinCERT) принят в качестве члена международной организации Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), успешно выполнив все требования для членства.

Об этом говорится в сообщении ЦБА.

FIRST - международная организация, объединяющая команды реагирования на инциденты и обеспечения информационной безопасности из государственного, коммерческого и академического секторов. Вступление FinCERT в её состав является важным шагом в расширении международного сотрудничества в сфере кибербезопасности финансового сектора, обеспечении доступа к передовому опыту, укреплении оперативного обмена информацией и развитии механизмов противодействия киберинцидентам.

Членство в FIRST будет способствовать развитию экосистемы кибербезопасности финансового сектора Азербайджана, усилению механизмов раннего предупреждения и координации, а также повышению киберустойчивости участников финансового рынка.

Напомним, что FinCERT является отраслевым центром, осуществляющим приём, анализ и координацию информации об инцидентах кибербезопасности в финансовом секторе. Основная цель центра - обеспечение оперативного обмена информацией, координация мер реагирования на киберинциденты и повышение устойчивости финансового сектора к киберугрозам.