Названы показатели операций в манатах через МКЦ Азербайджана за апрель

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец апреля этого года в Азербайджане через Межбанковский карточный центр (МКЦ) было проведено 74,449 миллиона обработанных платежных операций на сумму 2,875 миллиарда манатов.

Об этом говорится в статистическом бюллетене, опубликованном Центральным банком Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 3,293 миллиона операций, или на 4,6%, а по сумме уменьшился на 302 миллиона манатов, или на 9,5%.

В апреле прошлого года в Азербайджане через МКЦ было проведено 71,156 миллиона платежных операций на сумму 3,177 миллиарда манатов.

Отметим, что МКЦ представляет собой технологическую и финансовую инфраструктуру, обеспечивающую безопасную и оперативную обработку платежей по банковским картам, то есть корректную передачу и окончательное проведение платежей между банками.

По состоянию на конец апреля количество платежных карт, находящихся в обращении в системах банков и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 108 тысячу единиц и составило 22 миллиона 518 тысяч карт.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 9%.

"Количество дебетных карт увеличилось на 11%, тогда как количество кредитных карт снизилось на 11%. Рост числа платежных карт оказал положительное влияние на объем безналичных платежей. Так, с начала года объем внутренних безналичных операций увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле 2026 года объем внутренних безналичных платежей, осуществленных с использованием карт, составил 9,094 миллиарда манатов. Из них 7,969 миллиарда манатов пришлось на электронную коммерцию", - передает банк.