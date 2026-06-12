Ормузский пролив открыт для судов при соблюдении блокады - CENTCOM

БАКУ /Trend/ - Ормузский пролив открыт для всех торговых судов, не нарушающих блокаду.

Об этом говорится в сообщении Центрального командования США (CENTCOM) на Ближнем Востоке.

«Ормузский пролив открыт для транзита. Для торговых судов, проходящих через Ормузский пролив, созданы безопасные коридоры. Эти проходы доступны для всех судов, соблюдающих иранскую блокаду», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Иран не контролирует Ормузский пролив.

По данным Центрального командования, за последние два месяца сотни торговых судов прошли через пролив, не нарушая иранскую морскую блокаду.