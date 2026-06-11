В Азербайджане зафиксирован резкий рост доли "зеленой" энергетики

БАКУ/ Trend/ - В мае текущего года на долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) пришлось 33 процента электроэнергии, произведенной в Азербайджане.

Как сообщает Министерство энергетики, в мае в стране было произведено 2 миллиарда 83,4 миллиона кВт·ч электроэнергии, из которых 689 миллионов кВт·ч было обеспечено за счет возобновляемых источников.

Подчеркивалось, что в Нахчыванской Автономной Республике в мае потребность в электроэнергии была полностью покрыта за счет возобновляемых источников энергии.

В рамках расширения потенциала возобновляемой энергетики в Азербайджане планируется довести общую мощность солнечной и ветровой энергетики до 2 гигаватт к концу 2027 года и до 8 гигаватт к концу 2032 года.

По данным Госкомстата, в январе–апреле 2026 года на ветряных электростанциях (ВЭС) страны было произведено 327,5 миллиона кВт·ч электроэнергии. Этот показатель на 321,9 миллиона кВт·ч, или в 58,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За тот же период на солнечных электростанциях (СЭС) было произведено 121,8 миллиона кВт·ч электроэнергии, что означает снижение на 7,8 миллиона кВт·ч, или на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом в январе–апреле 2026 года в Азербайджане в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром было произведено продукции и оказано услуг на сумму 1 миллиард 322,7 миллиона манатов. В сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов объем производства составил 201 миллион манатов.

Реализация проектов возобновляемой энергетики общей мощностью до 6 гигаватт ожидается к 2030 году, а до 8 гигаватт — к 2033 году.

Директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев в своем выступлении в рамках прошедших в Баку 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии отметил, что к 2030 году ожидается реализация проектов ВИЭ общей мощностью до 6 гигаватт, а к 2033 году — до 8 гигаватт. По его словам, избыток электроэнергии, который возникнет в результате этого расширения, может быть экспортирован через четыре интерконнектора, находящихся в настоящее время на различных стадиях разработки: "В настоящее время параллельно с солнечной и ветровой энергией ведутся работы по изучению других возобновляемых источников энергии с привлечением специализированных научно-исследовательских институтов".