23 гражданина Азербайджана репатриированы из Сирии

БАКУ /Trend/ - В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики, 7, 9 и 11 июня текущего года из Сирийской Арабской Республики были репатриированы 23 гражданина Азербайджана (7 женщин и 16 детей).

Об этом сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.

На первоначальном этапе процесса были установлены местонахождение репатриантов, их личности и принадлежность к гражданству Азербайджанской Республики. Посольства Азербайджана в Сирийской Арабской Республике и Турецкой Республике, а также Генеральное консульство в городе Стамбул провели необходимую координационную работу, обеспечив граждан свидетельствами на возвращение в Азербайджанскую Республику и авиабилетами.

Члены рабочей группы, состоящей из представителей государственных органов, ответственных за репатриацию граждан Азербайджанской Республики, оказавшихся в кризисной ситуации за рубежом, были направлены в Сирию, где репатрианты прошли первичное медицинское и психологическое обследование.

Предусматривается реализация соответствующих мер, направленных на социальную реабилитацию и реинтеграцию репатриантов в общество.

Работа по принятию необходимых мер для репатриации граждан Азербайджанской Республики, ставших жертвами вооруженных конфликтов на территории иностранных государств, будет продолжена.