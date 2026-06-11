Азербайджан может удвоить ВВП в течение следующего десятилетия — Oliver Wyman

БАКУ /Trend/ - Экономика Азербайджана обладает ресурсами, географическим преимуществом и институциональным потенциалом, необходимыми для удвоения объема ВВП в течение ближайших десяти лет.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью Trend руководитель по Азербайджану и Центральной Евразии международной консалтинговой компании Oliver Wyman Джамал Исмаилов.

"Наблюдая за развитием Азербайджана на протяжении многих лет, я вижу, насколько изменилась сама повестка: страна перешла от обсуждений вопроса диверсификации экономики к практическому созданию альтернатив углеводородному сектору, прежде всего в логистике и отдельных направлениях обрабатывающей промышленности. Уже в 2025 году рост ненефтегазовых отраслей опережал общий экономический рост. В 2026 году ВВП Азербайджана, как ожидается, увеличится на 2,5–3%, тогда как ненефтегазовый сектор вырастет более чем на 4%. Это реальный прогресс, однако его недостаточно. Нефтегазовый сектор по-прежнему формирует свыше 40% добавленной стоимости экономики, в то время как доля услуг составляет менее половины ВВП, что существенно ниже мировых и сопоставимых показателей. Поэтому потенциал остается огромным. Экономика Азербайджана обладает всеми необходимыми ресурсами, выгодным географическим преимуществом и институциональной базой для значительно более быстрого роста и даже удвоения ВВП в течение следующего десятилетия. Однако для этого необходим решительный переход к масштабируемым, высокомаржинальным и экспортно ориентированным видам деятельности, прежде всего в сфере услуг и в сегментах глубокой переработки энергетических ресурсов", - отметил он.

По словам Исмаилова, эпоха постепенной диверсификации осталась позади, а следующий этап развития требует четкого определения приоритетов и ускоренного принятия решений.

Какие отрасли способны стать новыми драйверами роста?

Говоря о секторах с наибольшим средне- и долгосрочным потенциалом роста, представитель Oliver Wyman отметил, что исследования компании указывают на несколько направлений, где Азербайджан способен добиться масштабного роста, высокой прибыльности и конкурентных преимуществ.

"Опыт Oliver Wyman в работе с аналогичными экономиками показывает, что именно концентрация на ограниченном числе перспективных направлений позволяет добиться устойчивого роста. Наиболее перспективными являются четыре сектора:

- нефтехимия глубокой переработки и высокотехнологичные нефтехимические продукты с высокой добавленной стоимостью, а не традиционная нефтепереработка;

- услуги и торговые операции, связанные с энергетическим сектором, включая финансирование, управление рисками и коммерциализацию потоков ресурсов;

- координация логистических процессов в Среднем коридоре с переходом от простого транзита к управлению торговыми потоками и аналитике;

- туризм основанный на опыте, и индустрия развлечений, сосредоточенные в Баку как региональном центре.

Хотя сельское хозяйство и традиционная промышленность сохраняют важное социальное значение, даже самые оптимистичные сценарии показывают, что они не способны существенно изменить структуру ВВП. Международным инвесторам следует сосредоточиться на тех направлениях, где Азербайджан способен конкурировать не только внутри страны, но и на региональном и глобальном уровнях", — подчеркнул он.

От транзитного коридора к региональному координатору

Исмаилов считает, что Азербайджан должен сосредоточиться на гармонизации управления транспортными коридорами для укрепления своих позиций в качестве регионального хаба.

"С географической точки зрения Азербайджан находится в исключительно выгодном положении — на пересечении Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. Страна уже располагает современными портами, железнодорожной инфраструктурой и энергетическими коридорами. Однако хабы контролируют не только перемещение грузов, но и потоки данных, ценообразование и управление рисками.

Сегодня Азербайджан в основном получает доходы от транзитных сборов. Следующий этап — переход к более прибыльным направлениям, связанным с координацией, заключением контрактов и торговой аналитикой. Для этого необходимо совершенствовать управление коридорами, внедрять цифровые торговые документы, развивать логистическое финансирование и страхование, а также создавать институты, способные эффективно координировать трансграничные процессы.

Другими словами, страна должна перейти в этом вопросе к роли организатора и координатора потоков. Такие примеры, как Сингапур и Роттердам, демонстрируют, что именно здесь создается основная добавленная стоимость. И Азербайджан уже располагает всеми необходимыми активами для такого перехода", — отметил он.

Финансовый сектор — один из самых недооцененных источников роста

По мнению Исмаилова, развитие финансового сектора может стать одним из наиболее мощных мультипликаторов экономического роста страны.

"Во многих странах именно этот фактор определяет способность других отраслей к масштабированию. Модернизация банковской системы в Азербайджане продолжается, однако рынок капитала остается недостаточно развитым, а экспорт финансовых услуг находится на минимальном уровне.

В странах со средне-высокой производительностью финансовые и ИКТ-услуги ежегодно приносят миллиарды долларов, тогда как в Азербайджане их вклад пока остается незначительным. Речь не идет о создании второго Лондона или Франкфурта. Гораздо важнее сформировать специализированные компетенции в таких сферах, как:

- товарное и торговое финансирование, связанное с энергетикой и логистикой;

- региональное управление рисками и страхование;

- устойчивое и переходное финансирование в рамках энергетической трансформации;

- структурированное финансирование инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства.

Для этого необходимы надежное регулирование, предсказуемая нормативная среда и открытость для международных финансовых специалистов. Без сильной финансовой системы другие перспективные отрасли не смогут выйти на качественно новый уровень", — считает он.

Цифровая трансформация как основа новой экономики

Исмаилов подчеркнул, что цифровизация сегодня является не просто технологическим трендом, а одним из ключевых факторов экономического развития.

"В логистике, энергетической торговле, финансах и туризме основная ценность все чаще создается не физическими активами, а данными, алгоритмами и цифровыми платформами. Наш анализ показывает, что без цифровых центров управления, маршрутизации на основе искусственного интеллекта, автоматизированных систем расчетов и контроля соответствия требованиям Азербайджан рискует остаться участником рынка с низкой маржинальностью даже при росте объемов операций.

Не менее важно и то, что цифровизация повышает качество управления, прозрачность и доверие инвесторов, что критически важно для привлечения прямых иностранных инвестиций. Страны, которые первыми внедряют цифровые стандарты, получают долгосрочные конкурентные преимущества, тогда как отстающим догонять значительно сложнее", — отметил он.

Глобальные тенденции играют на стороне Азербайджана

По словам Исмаилова, ряд мировых трендов создает благоприятные возможности для страны:

- диверсификация глобальных цепочек поставок повышает значение Среднего коридора;

- фрагментация энергетических рынков увеличивает ценность региональных торговых хабов и посредников;

- рост мировой торговли услугами, особенно в сфере интеллектуальных и цифровых услуг, открывает возможности для гибких экономик;

- туризм, ориентированный на получение уникального опыта, развивается быстрее традиционных туристических моделей.

"Однако эти преимущества не будут существовать вечно. Многие страны борются за те же возможности. Поэтому время имеет решающее значение, и Азербайджан сможет получить максимальную выгоду только в том случае, если будет действовать быстрее и решительнее своих конкурентов", — подчеркнул он.

Концепция "Азербайджан 3.0"

Исмаилов отметил, что предыдущие этапы экономического роста страны были основаны сначала на добыче природных ресурсов, а затем на масштабном развитии инфраструктуры.

"Концепция "Азербайджан 3.0" принципиально отличается. Ее суть заключается не только в том, что производится, а в том, где именно создается и удерживается добавленная стоимость.

Модель предполагает переход:

- от продажи сырья к монетизации потоков;

- от размещения транспортных коридоров к управлению координацией процессов;

- от добычи ресурсов к экспорту услуг и впечатлений.

Кроме того, этот подход предполагает более строгую концентрацию ресурсов. Вместо широкой диверсификации национальные усилия должны быть сосредоточены на ограниченном числе отраслей, способных обеспечивать масштабный накопительный эффект. Именно это отличает устойчивый рост от структурного экономического рывка", — сказал он.

Какие реформы необходимы?

Среди ключевых структурных реформ Исмаилов выделил три направления:

Переход к модели роста, основанной на секторе услуг, с соответствующими изменениями в регулировании, образовании и инвестиционной политике. Более широкое привлечение иностранного человеческого и финансового капитала, поскольку внутренних ресурсов недостаточно для следующего этапа развития. Институциональные реформы, ориентированные на эффективную реализацию задач, четкое распределение полномочий, измеримые показатели эффективности и ответственность в приоритетных секторах.

"Это непростые реформы, и они неизбежно связаны с компромиссами. Однако без них Азербайджан рискует надолго остаться в зоне низких однозначных темпов роста, несмотря на имеющиеся преимущества и значительный потенциал", — сказал он.

Человеческий капитал станет решающим фактором

По мнению Исмаилова, одним из главных ограничений для дальнейшего развития остается человеческий капитал.

"Именно прогресс в этой сфере в конечном итоге определит скорость всех остальных преобразований. Экономика, основанная на услугах, требует специалистов в области финансов, логистики, аналитики данных, цифровых платформ, юридического сопровождения сделок и международного бизнеса. Подобные компетенции не возникают сами по себе на небольших рынках труда. Поэтому необходимы национальные программы подготовки кадров, реализуемые в сотрудничестве с ведущими международными институтами. Опыт Oliver Wyman в различных странах показывает, что целенаправленное развитие профессиональных навыков, напрямую связанное с приоритетными секторами экономики, способно существенно ускорить результаты реформ. Если говорить прямо, без быстрой трансформации системы подготовки кадров и привлечения мировых талантов даже самая качественная экономическая стратегия рискует остаться лишь теорией", — заключил он.