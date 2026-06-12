В Азербайджане сокращен срок наказания вице-президента французской компании

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сокращен срок наказания находящегося под арестом вице-президента французской компании SAUR Анасса Дерраза.

Бакинский апелляционный суд частично удовлетворил его жалобу. Приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям был изменен, и срок наказания был сокращен с 12 до 9 лет.

Согласно обвинению, бывший руководитель службы охраны президента Франции Александр Беналла и вице-президент французской компании SAUR с многомиллиардным оборотом Анасс Дерраз обвиняются в получении взятки в крупном размере и других преступных деяниях в обмен на снятие международных санкций с активов российского олигарха Фархада Ахмедова. Указанные лица требовали у Фархада Ахмедова деньги взамен на то, что его яхта Luna будет освобождена из-под ареста и сможет плавать в международных водах. Кроме того, они обещали Ахмедову защиту от санкций.