МВФ: потенциал Среднего коридора может быть расширен

БАКУ/Trend/ - Потенциал Среднего коридора может быть расширен.

Об этом заявила старший советник исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) Мадина Жунусбекова, выступая на 10-м Транскаспийском форуме, организованном Caspian Policy Center в Вашингтоне 10 июня.

По ее словам, Средний коридор представляет значительный интерес для инвесторов.

"Мы можем расширить потенциал Среднего коридора. На мой личный взгляд, сегодня проблема заключается не в самом видении развития Среднего коридора, а в координации действий и адаптации к новым вызовам. В международных финансовых институтах мы часто говорим о рисках снижения и роста. Регион продемонстрировал высокую устойчивость, стабильность и экономический рост. На фоне нынешней геополитической неопределенности в определенном смысле Средний коридор можно рассматривать как фактор роста", - сказала она.

По словам Жунусбековой, сейчас благоприятный момент для выхода инвесторов в регион, поскольку правительства заинтересованы в привлечении нового капитала и готовы предоставлять дополнительные гарантии инвесторам.

Она подчеркнула, что экономики стран Центральной Азии и государств, расположенных вдоль Среднего коридора, продемонстрировали заметную устойчивость, а устойчивость сегодня сама по себе стала важным преимуществом для инвесторов.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-логистический и торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу и выступающий альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам. Маршрут начинается в Китае, проходит через страны Центральной Азии, затем пересекает Каспийское море, территорию Азербайджана, Грузии и Турции и далее выходит в Европу. Коридор позволяет сократить зависимость от более протяженных морских маршрутов и обеспечивает сухопутное сообщение между восточными регионами Азии и европейскими рынками.

Ранее в МВФ отмечали, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к увеличению объемов транзита по Среднему коридору.

"Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к дальнейшему сокращению туристических потоков из Израиля и стран Персидского залива, усилению инфляционного давления и ужесточению финансовых условий. Более затяжной конфликт может привести к перенаправлению финансовых и туристических потоков в сторону Грузии, а также к увеличению транзита по Среднему коридору", - сказали в МВФ.

В мае 2025 года заместитель директора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Танос Арванитис во время круглого стола в Центральном банке Узбекистана заявил, что развитие Среднего коридора может обеспечить региону существенные экономические выгоды, однако для раскрытия его полного потенциала необходимы тесное сотрудничество и устойчивые инвестиции.

"Очевидно, что Средний коридор и инвестиции в его развитие могут создать положительные эффекты для всех стран, связанных с ним. Это будет способствовать развитию торговли и поддержке экономической диверсификации, поэтому крайне важно продолжать региональное сотрудничество для реализации этих инвестиций", - сказал он.

По его словам, успешная реализация проекта будет зависеть от совместных усилий всех участвующих государств и привлечения международного финансирования.

"Для реализации потенциала коридора потребуется тесная координация между всеми странами и мобилизация внешнего финансирования", - подчеркнул Арванитис.