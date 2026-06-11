В Баку проходит мероприятие на тему "Техновация - наука и инновации во имя устойчивой экономической трансформации" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Баку проходит мероприятие на тему “Техновация - наука и инновации во имя устойчивой экономической трансформации», организованное компанией PMI при поддержке Американской торговой палаты Азербайджана (AmCham Azerbaijan), сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Мероприятие собрало представителей государственных структур, бизнеса, международных компаний и экспертного сообщества для обсуждения роли науки, инноваций и современных технологий в обеспечении устойчивого экономического роста и диверсификации экономики.

В рамках программы предусмотрены выступления представителей правительства, бизнеса и международных организаций, а также панельные дискуссии, посвященные вопросам развития ненефтегазового сектора, инновационной трансформации экономики, устойчивого развития и внедрения передовых технологий.

Участники мероприятия обсуждают возможности укрепления сотрудничества между государственным и частным секторами, обмена опытом и продвижения инновационных решений, способствующих долгосрочному экономическому развитию Азербайджана.

Как сказал в своем выступлении президент AmCham Azerbaijan Даянат Садуллаев, в условиях стремительных глобальных изменений бизнесу необходимо не только внедрять новые технологии, но и пересматривать бизнес-модели, повышать эффективность, реагировать на возникающие вызовы и создавать долгосрочную ценность.

По его словам, в современных условиях особую важность приобретает корпоративная устойчивость.

«Сегодняшняя быстро меняющаяся среда и происходящие в мире события требуют от бизнеса устойчивости. Для делового сообщества важно не только адаптироваться к новым технологиям, но и переосмысливать подходы к ведению бизнеса, повышать эффективность, отвечать на новые вызовы и создавать долгосрочную ценность», - сказал он.

Д.Садуллаев отметил важность площадок для диалога и обмена опытом между государственным и частным секторами.

«Такие платформы, как Technovation, и любые другие площадки для коммуникации и диалога играют важную роль в построении взаимоотношений. Одной из целей AmCham является создание подобных платформ для взаимодействия и сотрудничества между государственным и частным секторами», - подчеркнул он.

Далее, советник министра экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов заявил, что сегодня ненефтяной сектор составляет большую часть экономики страны а и продолжает быть основным драйвером экономического роста.

По словам советника, за последние два десятилетия Азербайджан заложил прочную основу устойчивого экономического роста благодаря стратегическим инвестициям, современной инфраструктуре и реформаторской бизнес-среде.

Он отметил, что сегодня ненефтяной сектор составляет большую часть экономики страны и продолжает оставаться основным драйвером экономического роста. В этой связи, по его словам, ключевой задачей является ускорение развития за счёт формирования диверсифицированной и инновационно ориентированной экономики.

«Цифровая трансформация занимает центральное место в экономической повестке Азербайджана. В стране реализуется стратегия развития цифровой экономики, направленная на укрепление цифровой инфраструктуры, ускорение внедрения технологий, поддержку инноваций и развитие навыков, необходимых для экономики будущего.

Технологии сами по себе не обеспечивают трансформацию, ключевую роль в этом процессе играют люди. В этой связи Азербайджан активно инвестирует в развитие человеческого капитала», - сказал он.

Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов, в свою очередь, подчеркнул, что в Азербайджане наблюдается переход к новому этапу экономического развития на фоне изменения глобальных экономических условий и трансформации традиционных драйверов роста.

По его словам, страна вступает в качественно новую экономическую эпоху, при которой прежние факторы быстрого роста теряют былую значимость, а сформированные на предыдущем этапе развития человеческий капитал, спрос и деловые связи создают основу для нового этапа развития.

Э.Солтанов отметил, что экономическая диверсификация не должна рассматриваться как самоцель.

По его словам, приоритетом является экономический рост и устойчивое развитие, а диверсификация должна рассматриваться в контексте этих целей.

«Диверсификация важна с точки зрения повышения устойчивости экономики, однако в ряде случаев может приводить к поддержке нерентабельных предприятий, в связи с чем подход к ней должен быть сбалансированным. Экономика Азербайджана демонстрирует стабилизацию добычи нефти и значительный рост добычи газа в период с 2020 по 2025 год, при этом ожидается, что столь резких темпов роста в дальнейшем не будет», - сказал он.

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