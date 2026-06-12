Обнародованы приоритеты развития аграрного сектора в Исмаиллинском районе

БАКУ /Trend/ - Утвержденная Государственная программа предусматривает достижение важных целей, реализация которых требует активного участия всех сторон.

Об этом заявил глава исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров на региональном совещании по Горно-Ширванскому экономическому району, посвященном обсуждению Государственной программы на 2026-2030 годы по развитию производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По словам Багирова, среди основных задач - повышение урожайности зерновых и других сельскохозяйственных культур на научной основе, расширение системы севооборота для сохранения плодородия почв, ускорение создания интенсивных садов при сохранении традиций плодоводства и виноградарства, внедрение инновационных методов в овощеводстве, эффективное использование логистического потенциала холодильных складов, а также совершенствование управления водными ресурсами и расширение современных водосберегающих оросительных систем.

«Внимание и забота государства о сельском хозяйстве направлены на повышение благосостояния фермеров и предпринимателей, укрепление продовольственной безопасности. Применение современных подходов для успешного выполнения стоящих задач, сочетание экстенсивных и интенсивных методов развития позволят еще больше увеличить производство продукции и урожайность.

Однако мы должны особо подчеркнуть: прозрачное, целевое и экономное использование широких возможностей и ресурсов, предоставляемых государством, — это гражданский долг не только государственных органов, но и каждого фермера и предпринимателя. Успешная реализация Государственной программы, оперативное решение проблем, с которыми сталкиваются производители, обеспечение доступности механизмов государственной поддержки и эффективный контроль за процессами требуют высокой координации и ответственности со всех сторон», — подчеркнул он.

Нахид Багиров коснулся значения водных источников в регионе. В Исмаиллы водоснабжение и оросительная инфраструктура адаптируются к современным требованиям сельского хозяйства.

«Ашыгбайрамлинское водохранилище и другие водные источники региона имеют стратегическое значение для восстановления плодородия наших земель, а также для повышения региональной урожайности. На фоне глобальных климатических изменений такие приоритетные направления, как внедрение современных водосберегающих систем, использование климатически устойчивых сортов семян, являются одними из основных задач», — отметил глава исполнительной власти.

Отметим, что сегодня начались региональные совещания с целью обсуждения Государственной программы «О развитии производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы», утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2026 года. Региональные совещания охватывают Центрально-Аранский, Горно-Ширванский, Гянджа-Дашкесанский, а также Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы.

Встречи систематически организуются в целях обеспечения выполнения поручений, данных на совещании по вопросам сельского хозяйства под председательством Президента Ильхама Алиева 25 мая этого года, а также координированного, гибкого и эффективного осуществления в регионах мероприятий, предусмотренных Государственной программой.