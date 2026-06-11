В Азербайджане для поощрения экспорта предложен временный механизм субсидирования на ряд товаров

БАКУ /Trend/ - На сегодня аграрный сектор является одной из самых обсуждаемых сфер в экономике Азербайджана, и для этого есть объективные причины. Аграрный сектор выступает важной составляющей нашей экономики, оказывая прямое влияние на занятость, социальное благополучие, развитие регионов и продовольственную безопасность.

Об этом сказал член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Тахир Миркишили в ходе общественных слушаний в комитете парламента по аграрной политике, посвященных задачам, вытекающим из «Государственной программы по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Депутат отметил, что озвученные в ходе обсуждений мнения и предложения могут внести вклад как в будущую деятельность правительства, так и в работу, проводимую на законодательном уровне. По его словам, проведенный анализ указывает на следующие основные вопросы в аграрном секторе: дефицит воды, вопросы повышения урожайности, доступа малых фермеров к финансовым ресурсам, кадровые и инновационные вопросы, а также проблемы логистики и сбыта.

«Обсуждаемая Государственная программа охватывает подавляющее большинство этих направлений. В частности, определены достаточно четкие цели и механизмы по водоснабжению, земельным отношениям, повышению урожайности, доступу к финансовым инструментам и инновациям. Одним из наиболее важных вопросов при реализации программы станет повышение урожайности. Ведь без роста этого показателя эффективность мер, принимаемых по другим направлениям, будет ограниченной. Единственный выход — это внедрение инноваций, научных подходов, современных технологий и новых механизмов управления», — подчеркнул Т. Миркишили.

По его словам, опыт показывает, что одним из факторов, оказывающих наиболее сильное положительное влияние на аграрное производство, является расширение экспортных возможностей. "В связи с этим хотелось бы особо отметить два документа, подписанных недавно главой государства — о покрытии со стороны государства значительной части логистических расходов при экспортных операциях и о дальнейшем расширении механизмов кредитных гарантий. В будущем для поощрения экспорта определенных сезонных товаров также может быть полезно изучить возможности применения временных механизмов субсидирования из расчета на каждый килограмм продукции. Подобный механизм еще больше повысит мотивацию фермеров и экспортеров», — сказал депутат.