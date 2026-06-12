Сдвиг в upstream-секторе Центральной Азии: как PETRONAS входит в проект Галкыныш

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетит Туркменистан в середине июня. О предстоящем визите он сообщил 7 июня в ходе публичного выступления, отметив, что одной из главных целей станет подписание соглашения о разделе продукции, предусматривающего участие малайзийской государственной нефтегазовой компании PETRONAS в разработке гигантского газового месторождения Галкыныш.

В свою очередь председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов еще в мае назвал планируемое соглашение между Turkmennebit и PETRONAS «имеющим стратегическое значение для расширения долгосрочного энергетического сотрудничества между двумя странами».

На этом фоне сам факт вынесения переговоров на уровень высшего руководства указывает на их стратегический характер для обеих сторон. Согласно заявлениям малайзийской стороны, ключевая цель визита связана именно с продвижением энергетического сотрудничества, при этом отдельные договорённости между PETRONAS и туркменскими структурами уже были предварительно проработаны на техническом уровне. Ранее обсуждение параметров взаимодействия по газовым проектам происходило в рамках контактов между профильными компаниями, включая Türkmennebit и PETRONAS, что свидетельствует о постепенном переходе от технической стадии к политико-дипломатическому оформлению сделки.

Дополнительный политический контекст был задан и туркменской стороной. В публичной риторике экс-президента страны и председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова ранее подчеркивалась заинтересованность страны в развитии международного энергетического сотрудничества и привлечении крупных иностранных партнеров к разработке стратегических месторождений, включая Галкыныш.

Тем временем Галкыныш остается одним из крупнейших газовых месторождений мира. По оценке британской консалтинговой компании Gaffney, Cline & Associates, запасы месторождения вместе с прилегающими участками Яшлар и Гаракель составляют около 27,4 трлн кубометров газа, что делает его одним из крупнейших по величине газовых месторождений в мире. Однако одновременно с этим оно является одним из наиболее сложных с точки зрения разработки. Высокая капиталоемкость проекта и технологические требования фактически предопределяют необходимость привлечения внешнего финансирования и компетенций, что делает модель соглашения о разделе продукции одним из наиболее применимых инструментов для его освоения.

Для PETRONAS потенциальное участие в разработке месторождения Галкыныш означало бы существенное расширение международного upstream-портфеля и укрепление позиций компании в одном из крупнейших газовых кластеров за пределами Юго-Восточной Азии. Малайзийская компания уже обладает долгосрочным операционным присутствием в Туркменистане, где ранее было продлено соглашение по морскому блоку до 2050 года.

Для Туркменистана рассматриваемая сделка отражает более широкую тенденцию постепенного увеличения роли иностранных инвестиций в национальной экономике. По словам министра финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулова, доля иностранных инвестиций в стране превышает 10%, что свидетельствует о расширении участия внешнего капитала в инвестиционной структуре экономики и формировании более диверсифицированной модели финансирования крупных проектов.

На этом фоне возможное подписание соглашения о разделе продукции с PETRONAS можно рассматривать как элемент более широкой стратегии Ашхабада по привлечению долгосрочных партнеров в сложные энергетические проекты без изменения базовой модели государственной собственности на ресурсы.

С точки зрения малайзийской стороны, участие в переговорах по Галкыныш также имеет более широкое макроэкономическое значение. PETRONAS выступает не только как коммерческий оператор, но и как ключевой инструмент внешнеэкономического присутствия страны. Расширение участия компании в крупных зарубежных проектах укрепляет ресурсную базу Малайзии и повышает ее роль на глобальном энергетическом рынке, особенно в условиях растущей конкуренции за долгосрочные газовые активы.

На данном этапе переговоры по Галкыныш демонстрируют стремление сторон найти формат сотрудничества, который позволил бы Туркменистану привлечь дополнительные инвестиции и технологии для освоения стратегического месторождения, а PETRONAS - укрепить свои позиции в одном из крупнейших газовых проектов мира. Итоги визита могут стать индикатором перехода энергетического сотрудничества между двумя странами на новый уровень, где экономическая целесообразность дополняется политико-стратегическим измерением.