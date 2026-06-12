Халид Ахадов назвал основные задачи Госпрограммы развития аграрного сектора

ИСМАИЛЛЫ /Trend/ - Основная цель заключается не просто в увеличении объемов производства, а в получении более высокого и качественного урожая с каждого гектара, то есть в обеспечении перехода в аграрной сфере от экстенсивного подхода к интенсивному развитию.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам Халид Ахадов на региональном совещании по Горно-Ширванскому экономическому району, состоявшемся 12 июня в Исмаиллы в рамках Государственной программы «О развитии сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, Государственная программа предусматривает обеспечение устойчивого развития производства сельскохозяйственной продукции в 2026–2030 годах, укрепление продовольственной безопасности, увеличение потенциала внутреннего производства, производительности, добавленной стоимости и экспортной ориентированности, ускорение перехода к интенсивной и конкурентоспособной модели производства, развитие цепочек создания стоимости в аграрной сфере, расширение возможностей доступа фермеров к современным аграрным услугам, а также развитие сфер рыболовства и аквакультуры.

"Нет никаких сомнений в том, что предстоящие обсуждения будут способствовать уточнению механизмов реализации Государственной программы и достижению еще более значительных результатов в аграрной сфере в ближайшие годы", - отметил он.