Бизнесу необходимо адаптироваться к технологическим изменениям и повышать эффективность - AmCham Azerbaijan

БАКУ /Trend/ - В условиях стремительных глобальных изменений бизнесу необходимо не только внедрять новые технологии, но и пересматривать бизнес-модели, повышать эффективность, реагировать на возникающие вызовы и создавать долгосрочную ценность.

Об этом заявил президент Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) Даянат Садуллаев на мероприятии «Техновация - наука и инновации во имя устойчивой экономической трансформации», проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, в современных условиях особую важность приобретает корпоративная устойчивость.

«Сегодняшняя быстро меняющаяся среда и происходящие в мире события требуют от бизнеса устойчивости. Для делового сообщества важно не только адаптироваться к новым технологиям, но и переосмысливать подходы к ведению бизнеса, повышать эффективность, отвечать на новые вызовы и создавать долгосрочную ценность», - сказал он.

Д.Садуллаев отметил важность площадок для диалога и обмена опытом между государственным и частным секторами.

«Такие платформы, как Technovation, и любые другие площадки для коммуникации и диалога играют важную роль в построении взаимоотношений. Одной из целей AmCham является создание подобных платформ для взаимодействия и сотрудничества между государственным и частным секторами», - подчеркнул он.

Президент AmCham Azerbaijan выразил благодарность компании PMI за сотрудничество и доверие в организации мероприятия, а также отметил высокий уровень вовлеченности представителей государственных структур и членов палаты.

Он также поблагодарил спикеров, модераторов, партнеров и участников мероприятия за вклад в его проведение и выразил надежду, что дискуссии в рамках мероприятия будут способствовать появлению новых идей, укреплению сотрудничества и развитию диалога.