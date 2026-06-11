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Трамп заявил о приостановке запланированных ударов по Ирану

США Материалы 11 июня 2026 22:11 (UTC +04:00)
Трамп заявил о приостановке запланированных ударов по Ирану
Фото: Дональд Трамп / Instagram
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Удары и бомбардировки, запланированные на этот вечер против Ирана, приостановлены.

Об этом Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"После представления и утверждения результатов переговоров с Ираном я как Президент Соединенных Штатов принял решение приостановить запланированные на этот вечер атаки против Ирана", - отметил он.

По его словам, проведённые переговоры и достигнутые итоговые договорённости были одобрены США, Израилем, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Турцией, Пакистаном, Бахрейном, Кувейтом, Иорданией, Египтом и другими странами как с точки зрения общей концепции, так и в части детального содержания.

"До завершения данного соглашения морская блокада будет полностью сохраняться. Дата и место подписания документа будут объявлены в ближайшее время", - добавил он.

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