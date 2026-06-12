Самолеты AZAL, выполнявшие рейсы в Нахчыван, вернулись в Баку из-за погодных условий

БАКУ /Trend/ - Самолеты "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) J2-285 и J2-291, выполнявшие рейсы по маршруту Баку – Нахчыван, были вынуждены вернуться в Баку из-за грозы и града в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

«Самолеты успешно приземлились в Международном аэропорту Гейдар Алиев соответственно в 21:27 и 21:32. Отметим, что неблагоприятные погодные условия, как ожидается, сегодня сохранятся. Пассажирам будет предоставлена подробная информация о возможных изменениях, а после стабилизации погодных условий выполнение рейсов продолжится в штатном режиме.

Сообщаем, что нестабильные погодные условия, наблюдаемые в Нахчыване в последние дни, затруднили выполнение рейсов по маршруту Баку – Нахчыван – Баку в соответствии с запланированным графиком, что привело к определенным изменениям в расписании полетов. В связи с географическим положением Нахчывана и горным рельефом ветер, ограниченная видимость и быстро меняющиеся метеорологические условия во многих случаях оказывают непосредственное влияние на выполнение полетов. В связи с этим для обеспечения безопасного выполнения рейсов оперативно принимаются решения с учетом погодных условий. Все решения принимаются в целях обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа и реализуются в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности», — говорится в сообщении ЗАО.