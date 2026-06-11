Грузовой аэропорт в СЭЗ Алят позволит привлечь высокотехнологичные компании - Валех Алескеров

БАКУ /Trend/ - Грузовой аэропорт на территории Свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят позволит привлечь высокотехнологичные компании.

Об этом заявил председатель правления управления Свободной экономической зоны Алят Валех Алескеров на мероприятии «Техновация - наука и инновации во имя устойчивой экономической трансформации», организованном Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Международные транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад в районе Бакинского международного морского торгового порта позволяют предоставлять инвесторам и клиентам все виды транспортно-логистических услуг с использованием автомобильных дорог, железных дорог и морских путей.

С учетом важности наличия грузового аэропорта для высокотехнологичных отраслей достигнута договоренность с местным перевозчиком Silk Way Airlines о создании грузового аэропорта на территории СЭЗ Алят.

Это будет первый аэропорт на территории свободной экономической зоны", - сказал он.

В.Алескеров сообщил, что строительство началось в марте 2024 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год.

Он отметил, что это позволит привлекать высокотехнологичные компании для размещения бизнеса на территории СЭЗ Алят.

По его словам, инвесторам предоставляются промышленные земельные участки с заранее подготовленной инфраструктурой и коммуникациями.