Великобритания назначила нового посла в Кыргызстане

БАКУ/Trend/ - Великобритания назначила Висенте Солеру Дойчера новым чрезвычайным и полномочным послом в Кыргызской Республике.

Об этом говорится на официальном сайте правительства Великобритании.

К исполнению обязанностей дипломат приступит в августе 2026 года.

Согласно информации британской стороны, в настоящее время Солера Дойчер проходит интенсивную подготовку по кыргызскому языку в преддверии новой дипломатической миссии.

Ранее он занимал должность заместителя директора по развитию в посольстве Великобритании в Эфиопии, а также работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании.