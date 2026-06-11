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Великобритания назначила нового посла в Кыргызстане

Кыргызстан Материалы 11 июня 2026 16:02 (UTC +04:00)
Великобритания назначила нового посла в Кыргызстане
Фото: Пресс-служба Правительства Великобритании
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ/Trend/ - Великобритания назначила Висенте Солеру Дойчера новым чрезвычайным и полномочным послом в Кыргызской Республике.

Об этом говорится на официальном сайте правительства Великобритании.

К исполнению обязанностей дипломат приступит в августе 2026 года.

Согласно информации британской стороны, в настоящее время Солера Дойчер проходит интенсивную подготовку по кыргызскому языку в преддверии новой дипломатической миссии.

Ранее он занимал должность заместителя директора по развитию в посольстве Великобритании в Эфиопии, а также работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании.

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