В 2025 г. стабильность курса маната поддерживалась благоприятными показателями внешнего сектора - ЦБА

БАКУ /Trend/ - В 2025 году курс маната к иностранным валютам формировался в зависимости от соотношения спроса и предложения на валютном рынке.

Согласно годовому отчету Центрального банка Азербайджана (ЦБА), благоприятные показатели внешнего сектора поддержали стабильность курса, которая является основным якорем ценовой стабильности.

Отмечено, что в течение года официальный курс маната к доллару США определялся на основе среднего курса по межбанковским сделкам (с учетом аукционов и внеаукционных операций на платформе Bloomberg) и составил в среднем за день 1,7 маната: "Устанавливаемые коммерческими банками курсы покупки и продажи иностранной валюты формировались в диапазоне, близком к официальному курсу. Так, среднедневной курс покупки банками составил 1,6948 маната за 1 доллар США, а курс продажи - 1,7018 маната. Среднедневной курс покупки за 1 доллар США отличался от официального курса на 0,31%, а курс продажи - на 0,11%".

В 2025 году в Центральном банке Азербайджана состоялось 98 валютных аукционов по осуществлению продаж валюты Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (ГНФАР): "На этих аукционах спрос рынка на иностранную валюту был полностью удовлетворен. В целом в отчетном году стабильность на валютном рынке продолжала играть важную роль в обеспечении ценовой стабильности. В 2025 году покупка наличной иностранной валюты обменными пунктами превысила ее продажу на 423 миллиона долларов США. Снижение уровня долларизации депозитов физических лиц-резидентов в 2025 году на 2,6 процентных пункта до 28% свидетельствует об оптимистичности ожиданий относительно курса. В этих условиях в 2025 году валютные резервы Центрального банка Азербайджана увеличились".