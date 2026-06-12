Турция намерена создать синергию между Средним коридором и соседними регионами

БАКУ/Trend/ - Турция хотела бы создать синергию между Средним коридором и соседними регионами, заявил генеральный директор по энергетике, окружающей среде и трансграничным водным ресурсам Министерства иностранных дел Турции Зафер Аташ.

"Каспий — это не только регион углеводородных ресурсов. У нас также есть множество возможностей в сфере транспорта, и поэтому мы реализуем много проектов совместно с партнерами в регионе. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является основой Среднего коридора. Турция поддерживает инициативу TRIPP, которая добавит новое измерение к Среднему коридору и повысит его конкурентоспособность", — сказал он, выступая на 10-м Транскаспийском форуме, организованном Caspian Policy Center в Вашингтоне 10 июня.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он выступает альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, затем пересекает Каспийское море, территорию Азербайджана, Грузии и Турции и далее выходит в Европу. Средний коридор является сухопутным маршрутом, который позволяет обойти более протяжённые морские пути и соединяет восточные регионы Азии, включая Китай, с европейскими рынками.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит поддерживать развитие Среднего коридора.

"Значение Среднего коридора, который проходит через Каспийское море и является современной версией Шёлкового пути, растёт с каждым днём. Совместно с Казахстаном и другими партнёрами мы продолжим продвигать развитие этого коридора для расширения грузоперевозок", — отметил он на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана в Астане.

По словам Эрдогана, Турция стремится укреплять связанность региона от Средиземного моря до Центральной Азии.

Стоит также отметить, что в апреле 2026 года было подписано соглашение о финансировании проекта железнодорожного пересечения «Стамбульский северный железнодорожный переход» (INRAIL), направленного на усиление транспортной связанности Турции и развитие Среднего коридора. Проект призван устранить одно из ключевых «узких мест» маршрута — пересечение Босфора, а также увеличить пропускную способность железных дорог с 3 млн до 50 млн тонн в год.