Объем банковского кредитования в Узбекистане достиг 52,5 млрд долларов

БАКУ/ Trend/ - По состоянию на 1 мая 2026 года объем непогашенных кредитов, выданных коммерческими банками Узбекистана, составил 629 трлн сумов (около 52,5 млрд долларов США), что на 11 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Центральный банк Узбекистана.

Несмотря на то, что промышленный сектор остается крупнейшим получателем банковского финансирования, кредитный портфель страны продолжает диверсифицироваться за счет роста кредитования домохозяйств, строительства, сферы услуг и сельского хозяйства.

Наибольшая доля непогашенных кредитов по-прежнему приходится на промышленность — 137,5 трлн сумов (около 11,4 млрд долларов), или 22 процента общего кредитного портфеля. Вместе с тем объем кредитования этого сектора сократился на 14 процентов в годовом выражении, что свидетельствует о более широком распределении кредитных ресурсов между другими отраслями экономики.

Одним из наиболее быстрорастущих сегментов стало кредитование домохозяйств. Объем выданных им кредитов достиг 230,8 трлн сумов (примерно 19,2 млрд долларов), что составляет 37 процентов от общего объема банковского кредитования. За год данный показатель увеличился на 21 процент, укрепив позиции этого сегмента как крупнейшего на кредитном рынке страны.

Существенный рост также продемонстрировали несколько ключевых отраслей реального сектора экономики. Объем кредитов, выданных строительной отрасли, вырос на 44 процента, тогда как кредитование торговли и сферы услуг увеличилось на 20 процентов. Кредитование сельского хозяйства возросло на 16 процентов, что отражает повышение экономической активности и увеличение финансирования инвестиционных проектов.

Самые высокие темпы роста были зафиксированы в категории «прочие отрасли», где объем кредитования увеличился на 31 процент по сравнению с прошлым годом. В то же время объем кредитов, предоставленных сектору транспорта и связи, в целом остался стабильным.

Последние данные свидетельствуют о том, что, хотя промышленность продолжает занимать ведущие позиции в кредитном портфеле Узбекистана, банки все активнее направляют финансирование в домохозяйства, сферу услуг, строительство и сельское хозяйство, расширяя поддержку различных направлений экономической деятельности и стимулируя экономический рост.

