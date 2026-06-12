БАКУ/Trend/ - Грузия намерена превратить Средний коридор в маршрут первого выбора.

Об этом сказал директор администрации морского порта Поти Грузии Звиад Чхартишвили, выступая на 10-м Транскаспийском форуме, организованном Caspian Policy Center в Вашингтоне 10 июня.

«Для расширения пропускной способности Среднего коридора мы ведем активную работу с правительством Грузии и странами Центральной Азии над тем, чтобы превратить один из лучших альтернативных маршрутов в предпочтительный маршрут и сделать его конкурентоспособным по отношению к Северному и Южному коридорам», - отметил он.

Чхартишвили также рассказал об инвестициях Грузии в инфраструктуру.

«Сегодня в рамках Среднего коридора большая часть грузов по-прежнему перевозится традиционными способами — железнодорожным и автомобильным транспортом, поэтому мы увеличиваем финансирование контейнеризации. В течение ближайших одного–трех лет мы реализуем современный проект расширения порта. Проект развития порта Поти уже является одним из крупнейших реализуемых нами проектов и предусматривает создание инфраструктуры мирового уровня», — сказал он.

Комментируя влияние глобальной нестабильности, Чхартишвили подчеркнул важность устойчивости логистических цепочек.

«Для цепочек поставок важнейшим фактором остается устойчивость в нынешний турбулентный период, когда Ормузский пролив закрыт. К счастью, у нас уже есть Средний коридор. Следующий шаг — превратить его в конкурентоспособный маршрут», — добавил он.

Ранее, выступая на Анталийском дипломатическом форуме в Турции в апреле этого года, глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани заявил, что стране необходимо сотрудничество с партнерами для дальнейшего развития Среднего коридора.

«Мы продвигаем Транскаспийский транспортный коридор (Средний коридор), и нам необходимо сотрудничество с нашими друзьями в этом направлении», — отметил он.

Грузия также заявляет о последовательном прогрессе в укреплении связанности Среднего коридора.

Как отметил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили в своем заявлении к ежегодному заседанию АБР в Самарканде, страны региона — независимо от того, называют ли этот маршрут Шелковым путем, CAREC 2, Средним коридором или Транскаспийским маршрутом — исторически выработали устойчивость к вызовам, а современные условия требуют коллективных усилий.

По его словам, Грузия последовательно продвигается к своим стратегическим целям — завершению строительства ключевой инфраструктуры автомагистрали Восток–Запад, укреплению связанности Среднего коридора, а также развитию дорожной, железнодорожной, энергетической и цифровой инфраструктуры, энергетической безопасности и независимости.