Министр здравоохранения и министр науки и образования Азербайджана посетили Клинику Карабахского университета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев посетили факультет медицины и наук о здоровье Карабахского университета, а также Клинику Карабахского университета.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения Азербайджана.

В рамках визита они сначала ознакомились с главным корпусом Карабахского университета и были проинформированы руководством вуза о реализуемой образовательной программе и стратегии развития. Затем делегация посетила учебную инфраструктуру факультета медицины и наук о здоровье, включая аудитории, научно-исследовательские и учебные лаборатории, а также Симуляционный центр. Была представлена подробная информация об образовательных возможностях, направленных на развитие практических навыков, и условиях, созданных для профессиональной подготовки студентов.

Далее делегация посетила Клинику Карабахского университета, где ознакомилась с отделениями, лабораториями, современным медицинским оборудованием и организацией медицинских услуг. Также состоялось ознакомление со студенческим общежитием.

В рамках официальной программы министр науки и образования Эмин Амруллаев и министр здравоохранения Теймур Мусаев провели встречу со студентами факультета, профессорско-преподавательским составом и сотрудниками клиники. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития медицинского образования в стране, укрепления кадрового потенциала системы здравоохранения, подготовки молодых врачей и стимулирования научно-исследовательской деятельности.