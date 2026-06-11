Главы ж/д ведомств Азербайджана и Ирана ознакомились с ходом строительных работ на терминале Астара (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги», входящего в структуру AZCON Holding, Ровшан Рустамов в рамках визита в Исламскую Республику Иран совместно с руководителем железнодорожной администрации этой страны Джаббаром Али Закери ознакомился с ходом строительных работ на терминале Астара.

Об этом говорится в сообщении, распространенном ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Согласно информации, строительно-монтажные работы на терминале Астара, который является одним из ключевых инфраструктурных элементов Международного транспортного коридора «Север — Юг», близятся к завершению.

В ходе осмотра терминала была представлена подробная информация о статусе реализации проекта, выполненных работах и последующих этапах. Во время встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между железнодорожными ведомствами Азербайджана и Ирана, перспективы развития грузоперевозок по коридору «Север — Юг» и возможности увеличения объемов грузов. Было отмечено, что после полного ввода в эксплуатацию терминал Астара с годовой пропускной способностью 3,5–4 миллиона тонн внесет важный вклад в более эффективную организацию грузовых операций и укрепление транзитного потенциала региона. Деятельность терминала Астара, являющегося одним из стратегических компонентов транспортно-логистического сотрудничества между двумя странами, послужит увеличению взаимного грузооборота, ускорению международных грузоперевозок и повышению конкурентоспособности коридора «Север — Юг».

В завершение был подписан протокол о сотрудничестве в связи с завершением строительства терминала Астара и увеличением грузоперевозок по Международному транспортному коридору «Север — Юг».

Отметим, что за 5 месяцев 2026 года на терминале Астара было перевалено более 345 тысяч тонн грузов. Это на 26 процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года.