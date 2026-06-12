В финансовом секторе применены штрафы в сфере ПОД/ФТ на сумму 644 тысяч манатов - ЦБА

БАКУ /Trend/ - Центральным банком Азербайджана (ЦБА) реализованы значительные меры в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Согласно информации ЦБА, в отчетном году в рамках осуществления контрольных функций были проведены проверки соблюдения требований закона о ПОД/ФТ в финансовых институтах.

Отмечено, что эти проверки имеют важное значение с точки зрения обеспечения прозрачности финансовой системы, контроля за соблюдением законодательства и предотвращения рисков преступлений.

«В течение 2025 года в отношении 3 банков, 9 небанковских кредитных организаций, 4 платежных организаций, 3 организаций электронных денег, 1 пункта обмена валюты, 1 инвестиционной компании и ООО "Азерпочт“ на основании статьи 598 Кодекса об административных проступках были применены штрафы на общую сумму 644 000 манатов. Эти меры важны для обеспечения соблюдения правовых требований в финансовом секторе и предотвращения аналогичных нарушений в будущем», - говорится в информации банка.

Отмечено, что на основе Плана обучения на 2025 год, подготовленного с учетом отраслевых рисков и уязвимостей, определенных Центральным банком в сфере ПОД/ФТ, было проведено обучение для повышения уровня осведомленности финансовых институтов о нормативных требованиях и сферах, подверженных злоупотреблениям.