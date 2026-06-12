Ширванский оросительный канал создаст новые возможности для аграрного сектора - Ильхам Байрамов

ИСМАИЛЛЫ /Trend/ - Ширванский оросительный канал создаст новые возможности для аграрного сектора.

Об этом заявил заместитель председателя Азербайджанского агентства водных ресурсов Ильхам Байрамов на региональном совещании по Горно-Ширванскому экономическому району, посвященном обсуждению Государственной программы по развитию производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы, прошедшем в Исмаиллы, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"После завершения реализуемого в настоящее время проекта Ширванского оросительного канала он внесет значительный вклад в устойчивое водоснабжение десятков тысяч гектаров посевных площадей в Горно-Ширванском экономическом районе", - сказал он.

По его словам, одним из важнейших стратегических проектов, реализуемых в настоящее время, является строительство Ширванского оросительного канала: "После завершения проекта будут созданы возможности для устойчивого водоснабжения на общей площади 56,3 тысячи гектаров, в том числе 36 тысяч гектаров в Агсуйском районе, 2 тысяч гектаров в Исмаиллинском и 17,5 тысяч гектаров в Шамахинском районе.

В рамках проекта длина магистрального канала составит 204 километра, а пропускная способность — 180 кубических метров в секунду".

По его словам, проект позволит улучшить водоснабжение существующих орошаемых площадей на 112 тысячах гектаров по 9 районам республики, а также вовлечь в севооборот 116 тысяч гектаров новых земельных участков.

И. Байрамов подчеркнул, что строительство канала началось в 2024 году, и работы планируется завершить в 2027 году.

«С целью более эффективного использования водных ресурсов расширяется применение капельных и круговых оросительных систем, продолжаются работы по развитию систем цифрового мониторинга и управления», - сказал он.

Отметим, что в целях обсуждения Государственной программы по развитию производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы, утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2026 года, с сегодняшнего дня начались региональные совещания. Региональные совещания охватывают Центрально-Аранский, Горно-Ширванский, Гянджа-Дашкесанский, а также Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы.

Встречи системно организуются для выполнения поручений, данных на совещании по сельскохозяйственным вопросам под председательством Президента Ильхама Алиева 25 мая этого года, а также для обеспечения скоординированного, гибкого и эффективного осуществления мероприятий, предусмотренных Государственной программой в регионах.