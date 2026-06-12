93% официальных валютных резервов ЦБА хранятся в долларах США

БАКУ /Trend/ - В течение 2025 года управление валютными резервами Центрального банка Азербайджана (ЦБА) продолжалось в рамках действующей стратегии и установленных правил.

Согласно информации ЦБА, в отчетном году валютные резервы Центрального банка Азербайджана управлялись в условиях волатильности рынков, обусловленной геополитическими и геоэкономическими реалиями на мировых финансовых рынках.

Сообщается, что заявления администрации Президента США, касающиеся жесткой тарифной политики, вызвали обеспокоенность среди участников рынка относительно замедления темпов экономического роста как в самих США, так и в мировом масштабе. «В течение года на фоне снижения темпов инфляции основные центральные банки США и Европы проводили мягкую денежно-кредитную политику, однако тот факт, что инфляция все еще оставалась выше целевого уровня, вынуждал центральные банки проявлять осторожность при принятии решений в области денежно-кредитной политики. Указанные факторы, а также рост неопределенности одновременно привели к снижению стоимости доллара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2025 года валютные резервы управлялись в разрезе двух частей — операционного транша, обслуживающего проведение денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана, и инвестиционного транша, предназначенного для повышения доходности. «По состоянию на конец 2025 года 93% официальных валютных резервов приходилось на доллар США, 1% — на китайский юань и катарский риал, а 6% составляли SDR (специальные права заимствования Международного валютного фонда).

В отчетном году валютные резервы Центрального банка Азербайджана управлялись на основе выбранных бенчмарков в соответствии с целями каждого транша и субпортфеля посредством инвестирования в государственные и квазигосударственные долговые обязательства зарубежных стран, имеющих кредитный рейтинг инвестиционного уровня. Наряду с внутренним управлением валютными резервами, продолжалось сотрудничество с внешними управляющими компаниями.

В 2025 году доходы от управления валютными активами Центрального банка Азербайджана составили 505,5 миллиона долларов США, доходность достигла 4,6%, превысив доходность соответствующих бенчмарков. В отчетном году официальные валютные резервы Центрального банка Азербайджана за счет доходов от управления активами, операций с иностранной валютой на внутреннем рынке и курсовой разницы увеличились на 555,4 миллиона долларов США, или на 5,1%, достигнув уровня 11,5 миллиарда долларов США», — говорится в сообщении.