В Азербайджане начнется строительство завода по производству солнечных панелей

БАКУ/Trend/ - На территории Свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят в Азербайджане в ближайшие недели начнется строительство завода по производству солнечных панелей с участием китайской компании.

Об этом заявил председатель правления управления СЭЗ Алят Валех Алескеров на мероприятии «Техновация - наука и инновации во имя устойчивой экономической трансформации», организованном Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, на первом этапе предприятие будет выпускать около 3 ГВт солнечных панелей в год, а в дальнейшем мощности планируется увеличить до 10 ГВт.

“Реализация проекта, как ожидается, позволит снизить стоимость солнечной энергии и расширить доступ к возобновляемым источникам. Параллельно обсуждается развитие локального производства компонентов для ветровой энергетики - в частности, лопастей и башен для турбин", - сказал он.

В. Алескеров подчеркнул, что крупные элементы ветроустановок сложно и дорого транспортировать из Китая и Европы, что делает локализацию производства экономически целесообразной. По его словам, без решений по хранению электроэнергии невозможно эффективно интегрировать большие объёмы ветровой и солнечной генерации в энергосистему.

Напомним, что в рамках визита азербайджанской делегации в Китай под руководством заместителя премьер-министра и сопредседателя Азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Шахина Мустафаева 9 сентября 2025 года в Чэнду было подписано инвестиционное соглашение между Управлением свободной экономической зоны Алят и китайской высокотехнологичной компанией Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology Co., Ltd.

Документ предусматривает создание в СЭЗ Алят современного производственного комплекса по выпуску солнечных панелей.

Согласно договорённостям, на территории промышленной зоны площадью 23 гектара будут построены три современных производственных объекта с необходимой инфраструктурой и коммуникациями. Их совокупная мощность составит 3 ГВт солнечных панелей в год. Также планируется производство кремниевых кристаллов и комплектующих.

Выпускаемая продукция будет использоваться, в том числе, для строительства солнечной электростанции в самой СЭЗ Алят, а значительная часть будет экспортироваться на мировые рынки.