Средний коридор может стать одним из важнейших маршрутов в мире — Арье Лайтстоун

БАКУ/Trend/ - Средний коридор может стать одним из важнейших транспортных маршрутов в мире.

Об этом заявил старший советник Совета мира (Board of Peace) Арье Лайтстоун, выступая на 10-м Транскаспийском форуме, организованном Caspian Policy Center в Вашингтоне 10 июня.

"При небольших инновациях и креативном подходе мы можем превратить Средний коридор в один из важнейших маршрутов в мире, а не только в регионе. Инициатива "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) позволяет преодолеть многолетний тупик между Азербайджаном и Арменией и повышает вероятность укрепления мира и обеспечения экономической устойчивости в Центральной Азии и Каспийском регионе. Региональная интеграция — это не выбор, а необходимость", - сказал Лайтстоун.

По его словам , в настоящее время открываются новые возможности для роста по всему Транскаспийскому направлению.

"Модель TRIPP направлена на стимулирование частных инвестиций для повышения эффективности инфраструктуры и гармонизации нормативно-правовой базы. TRIPP Plus Enterprise Fund будет содействовать привлечению частных инвестиций в другие направления развития инфраструктурной эффективности, цифровой связанности через модернизацию инфраструктуры, а также совершенствование таможенного регулирования и нормативной гармонизации. Цель заключается не в том, чтобы получить большую долю ограниченного ресурса — цель состоит в том, чтобы увеличить сам этот ресурс", - отметил он.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам. Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.

Ранее, министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев заявил, выступая на Евразийском экономическом форуме, что его страна планирует увеличить пропускную способность Среднего коридора до 10 миллионов тонн к 2030 году. По его словам, для реализации этой задачи уже принята дорожная карта по синхронному устранению узких мест маршрута и развитию транспортно-логистической инфраструктуры.

"По итогам 2025 года объем перевозок по Транскаспийскому международному коридору вырос на 62%, объем контейнерных перевозок увеличился в 2,7 раза. Мы ставим амбициозную задачу увеличить пропускную способность Среднего коридора до 10 миллионов тонн к 2030 году", - отметил Шаккалиев.

8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".