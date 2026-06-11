Назван объем возврата НДС за недвижимость в Азербайджане в январе-мае

БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года в Азербайджане гражданам возвращено более 14 миллионов манатов НДС, уплаченного за жилые и нежилые помещения.

Как сообщает Государственная налоговая служба при Министерстве экономики, проект "ƏDV geri al", предусматривающий возврат физическим лицам-потребителям части уплаченного налога на добавленную стоимость при безналичном приобретении жилых и нежилых помещений у лиц, занимающихся строительством зданий на территории Азербайджанской Республики, успешно продолжается.

В течение января-мая 2026 года объем НДС, возвращенного уполномоченными банками при безналичной покупке жилых и нежилых помещений, составил 14 миллионов 175,0 тысяч манатов.

Следует отметить, что механизм "ƏDV geri al" в Азербайджане в последние годы выступает в качестве важного инструмента для расширения прав потребителей и стимулирования прозрачного финансового оборота. Возврат физическим лицам части налога на добавленную стоимость, уплаченного при безналичном приобретении жилых и нежилых помещений, служит как стимулированию безналичных платежей, так и укреплению финансовой дисциплины в строительном секторе.

В целом проект "ƏDV geri al" оценивается как один из ключевых элементов реформ в направлении формирования налоговой культуры в стране, снижения финансового бремени потребителей и легализации экономического оборота.