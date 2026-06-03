85% цифровых инициатив в мире терпят неудачу из-за слабой координации - представитель SOCAR

БАКУ /Trend/ – Около 85% цифровых инициатив в мире завершаются неудачей из-за недостаточной координации и проблем с управлением данными.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель начальника департамента развития и совершенствования закупок SOCAR Эльчин Мусаев в ходе панельной дискуссии в рамках Международного транспортно-логистического форума в Баку.

По его словам, многие организации сталкиваются с проблемой низкого качества данных, включая фрагментированную, неполную и несогласованную информацию, что существенно снижает эффективность цифровой трансформации.

Мусаев отметил, что данные являются основой для принятия решений, а внедрение цифровых инструментов и технологий искусственного интеллекта позволяет ускорить этот процесс. Однако, по его словам, если организация использует некачественные данные, то даже самые современные цифровые решения будут лишь быстрее выдавать ошибочные результаты.

Он подчеркнул, что до внедрения цифровых платформ и решений на базе искусственного интеллекта организациям необходимо уделять особое внимание вопросам управления данными и формированию единых стандартов.

По словам представителя SOCAR, ключевыми элементами успешной цифровой трансформации являются качественные метаданные, стандартизированные бизнес-процессы, а также эффективная система корпоративного управления.

Мусаев также отметил, что многие компании делают акцент на приобретении дорогостоящих программных продуктов, тогда как первоочередной задачей должно стать обеспечение качества и ценности данных. Он добавил, что только после создания надежной системы управления данными цифровые инструменты смогут обеспечить ожидаемый эффект и способствовать успешной трансформации бизнеса.

Отметим, что II Каспийский международный форум "Транспорт, транзит и логистика" проходит в Баку в рамках выставки TransLogistica Caspian 2026 и объединяет представителей государственных структур, международных организаций и ведущих компаний транспортно-логистического сектора.