БАКУ /Trend/ - Переговоры между Ираном и США продолжатся на уровне экспертов.

Как сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ, группа специалистов из состава иранской делегации уже направилась к месту проведения дискуссий.

БАКУ /Trend/ - В столице Пакистана начались переговоры между Ираном и США.

Как сообщает Trend, в переговорах участвуют делегации, возглавляемые спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом и вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Отметим, что война между США, Израилем и Ираном продолжалась 41 день. При посредничестве Пакистана было достигнуто двухнедельное перемирие.

