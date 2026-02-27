Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Служба электронной безопасности Азербайджана предотвратила попытку масштабной кибератаки

Общество Материалы 27 февраля 2026 15:56 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Служба электронной безопасности выявила и предотвратила попытки кибератак, организованные группировкой "Narketing163" против Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Службу электронной безопасности (СЭБ), технический и корреляционный анализ индикаторов, проведенный СЭБ, подтвердил, что эти атаки осуществлялись и ранее.

Так, в ходе атаки в ряд государственных и частных организаций были отправлены электронные письма, в которых имитировались названия, логотипы и официальные стили переписки известных компаний и организаций. Целью было создать доверие у пользователей и заставить их открыть вложенные вредоносные файлы. Одним из наиболее заметных аспектов сценария кибератаки было распространение части вредоносного кода через ресурс, размещенный в зоне доменов .az. Этот метод, являясь одной из классических форм социальной инженерии, ориентирован не столько на использование технических уязвимостей, сколько на психологическую манипуляцию пользователями с целью выполнения ими вредоносных действий.

В ходе расследования был выявлен соответствующий ресурс, размещенный в зоне доменов .az, и оперативно приняты меры для предотвращения распространения вредоносного файла.

Информация об инциденте и дополнительные индикаторы были опубликованы на "Платформе обмена информацией о инцидентах" СЭБ (https://misp.cert.az).

