Закир Ибрагимов провёл встречу с победителями IV конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение") посвящённую итогам программы наставничества

Председатель Правления Закрытого акционерного общества “AzerGold” Закир Ибрагимов провел заключительную встречу с победителями IV конкурса «Yüksəliş» Асланом Хасанли и Руфатом Мамедханли в рамках программы наставничества, посвящённую итогам годового менторского периода.

В ходе встречи, посвящённой результатам программы наставничества, Закир Ибрагимов высоко оценил активность победителей, их целеустремлённость и достижения в реализации индивидуальных планов развития. Было подчеркнуто, что конкурс «Yüksəliş», учрежденный Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева , играет исключительную роль в формировании нового поколения управленцев, владеющих современными принципами государственного и корпоративного управления.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями по вопросам применения на практике методов государственного управления, стратегического принятия решений, корпоративного управления и эффективной коммуникации, рассмотренных в течение года наставничества. Председатель отметил важность внедрения полученных знаний и управленческих подходов в дальнейшей профессиональной деятельности победителей.

Закир Ибрагимов поздравил Аслана Хасанли и Руфата Мамедханли с успешным завершением программы наставничества, пожелал им дальнейших успехов в профессиональной деятельности и значимого вклада в развитие государственности.

Победители конкурса выразили глубокую благодарность своему наставнику за внимание, поддержку и созданные условия для их профессионального и личностного роста, отметив, что приобретённые знания и практические навыки сыграли важную роль в формировании их лидерских качеств.

В завершение встречи Закир Ибрагимов вручил победителям, успешно завершившим программу наставничества, Почётные грамоты.