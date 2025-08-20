Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Иран Материалы 20 августа 2025 11:26 (UTC +04:00)
Беларусь готова обсуждать любые вопросы с Ираном - Лукашенко
Фото: Пресс-служба президента Беларуси

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Беларусь привержена исполнению всех обязательств перед Ираном.

Как сообщает в среду Trend, об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который находится с визитом в Минске.

"Мы готовы обсуждать любые вопросы - от обеспечения продовольствием до военно-технического сотрудничества. Закрытых тем у нас нет. Все, что мы делаем, направлено на благо наших народов - иранского и белорусского", - сказал он.

Глава государства добавил, что сегодня все нерешенные вопросы будут обсуждены в откровенной и дружеской беседе.

