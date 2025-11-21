Казахстан приветствует стремление Армении и Азербайджана к заключению мира - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Казахстан всецело приветствует общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана, об этом Касым-Жомарт Токаев заявил СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Он также выразил поддержку усилиям Президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине и представленному им плану.

Токаев отметил, что в ходе переговоров с Пашиняном состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке, отмечена схожесть позиций по многим вопросам.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне при участии Президента США Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали Совместную декларацию. В тот же день министры иностранных дел двух стран парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.