Азербайджан укрепляет роль ключевого логистического узла между Азией и Европой - PRCCSF

БАКУ/Trend/ - Азербайджан укрепляет роль ключевого логистического узла между Азией и Европой.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра во имя общества, обладающего общим будущим (Pakistan Research Center for a Community with Shared Future, PRCCSF), Халид Теймур Акрам.

"Для Азербайджана энергетика является лишь частью его геоэкономической стратегии. Страна также превращает свою транспортную и инфраструктуру связности в важный экономический актив. Руководство Азербайджана стремится преобразовать страну в хаб, где товары, люди и идеи смогут свободно перемещаться между Европой и Азией", - заявил он.

По словам Х.Т. Акрама, одной из наиболее амбициозных инициатив, поддерживающих эту цель, является Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), часто называемый Средним коридором: "Этот коридор простирается от Китая через Центральную Азию, далее через Каспийское море и Южный Кавказ в Европу. Он предлагает конкурентоспособную альтернативу традиционным северным маршрутам через Россию и южным маршрутам через Ближний Восток".

Он подчеркнул, что Средний коридор уже демонстрирует значительный рост грузопотока: ежегодно по нему перевозятся миллионы тонн товаров: "Азербайджан инвестировал в железные дороги, автомагистрали, логистические центры и портовую инфраструктуру, чтобы справиться с этим увеличением. Эти инвестиции делают страну важнейшим логистическим узлом, соединяющим Азию и Европу".

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.