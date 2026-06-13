В Азербайджане увеличилось производство промышленной продукции

БАКУ/Trend/ - За январь-май текущего года промышленные предприятия Азербайджана и индивидуальные предприниматели, работающие в этой сфере, произвели промышленной продукции на сумму 27,524 миллиарда манатов.

Об этом говорится в отчете "Макроэкономические показатели социально-экономического развития страны за январь-май 2026 года", размещенным Государственным комитетом по статистике Азербайджана.

Согласно информации, это на 0,2% больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период стоимость производства в ненефтегазовой промышленности составила 8,956 миллиарда манатов, что означает рост на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Отметим, за январь-май текущего года в Азербайджане произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 51,784 миллиарда манатов.

Согласно информации, экономика страны выросла на 0,2% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1% и составила 16,125 миллиарда манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 0,4% и составила 35,658 миллиарда манатов.