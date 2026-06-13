Названы объемы инвестиций в экономику Азербайджана в январе-мае

БАКУ/Trend/ - За январь-май текущего года в Азербайджане в основной капитал было инвестировано 6,650 миллиарда манатов.

Об этом говорится в отчете "Макроэкономические показатели социально-экономического развития страны за январь-май 2026 года", размещенным Государственным комитетом по статистике Азербайджана.

Согласно информации, это на 2,1% маньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

При этом инвестиции в ненефтегазовый сектор за отчетный период сократились на 14,7% и составили 4,098 миллиарда манатов.

Отметим, за январь-май текущего года в Азербайджане произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 51,784 миллиарда манатов.

За отчетный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1% и составила 16,125 миллиарда манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 0,4% и составила 35,658 миллиарда манатов.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, в 2027 году темпы экономического роста страны составят 3,2% по общему ВВП и 4,7% по ненефтегазовому сектору в реальном выражении.

Отмечается, что в 2027 году нефтегазовый сектор, согласно ожиданиям, окажет нейтральное влияние на рост, а ненефтегазовый сектор - положительное.

Согласно информации, основными факторами роста ненефтегазовой экономики в 2027 году станут потребительские расходы населения, чистый экспорт и инвестиции в основной капитал.

"Прогнозы по нефтегазовому сектору основаны на официальных оценках правительства: ожидается снижение на 3,3% в 2026 году и нулевой рост в 2027 году. Реализация прогнозов по ненефтегазовому сектору будет зависеть от динамики внутреннего и внешнего совокупного спроса", - передает банк.