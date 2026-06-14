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Состоялась рабочая встреча между Хикметом Гаджиевым и Арменом Григоряном

Политика Материалы 14 июня 2026 17:26 (UTC +04:00)
Состоялась рабочая встреча между Хикметом Гаджиевым и Арменом Григоряном
Фото: АЗЕРТАДЖ
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ/ Trend/ - 14 июня в армянском городе Дилижане состоялась рабочая встреча между помощником Президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым и секретарём Совета безопасности Республики Армения Арменом Григоряном.

Во время встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с мирной повесткой дня между Арменией и Азербайджаном, была подчёркнута важность поддержания двухстороннего диалога в контексте усилий, нацеленных на продвижение прочного мира и стабильности в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по поводу мер доверия между гражданскими сообществами обеих стран.

Хикмет Гаджиев и Армен Григорян решили поддерживать контакты на рабочем уровне и подтвердили проведение следующей встречи в Азербайджане.

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