SOFAZ привносит в CAIP особый институциональный подход — CGS International Securities (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Участие Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ) в "Платформе инвестиций Китай–АСЕАН "Galaxy Orientis" (CAIP, или Программа) является показателем доверия к многостороннему сотрудничеству.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал руководитель группы по управлению активами компании CGS International Securities Джеймс Онг.

В частности, он рассказал о стратегических приоритетах и ключевых секторах, на которых планируется сосредоточить внимание на начальном этапе деятельности CAIP. "На фоне углубления торговой интеграции между Китаем и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и стремительного реформирования цепочек поставок в Юго-Восточной Азии, CAIP нацелена на оценку высококачественных инвестиционных возможностей в промышленности, здравоохранении, потребительском секторе, бизнес-услугах, технологиях и других сферах, поддерживающих эти структурные изменения.

Масштаб этого рынка достаточно велик. В 2025 году объем двусторонней торговли между АСЕАН и Китаем достиг примерно 1,05 триллиона долларов США, и Китай остается крупнейшим торговым партнером АСЕАН. По данным министерства коммерции Китая, прямые иностранные инвестиции Китая в страны АСЕАН в 2024 году выросли примерно на 37 процентов в годовом исчислении, увеличившись до 34,4 миллиарда долларов США. Этот показатель демонстрирует, что китайский капитал стремительно направляется в производственный, технологический и потребительский сектора региона. CAIP стремится инвестировать именно в эти направления, где для институциональных инвесторов открываются уникальные возможности. После успешного завершения первого этапа финансирования нашим следующим главным приоритетом является размещение средств. Во второй половине 2026 года планируется осуществление первой инвестиции в фонд, охватывающий этот регион".

Д. Онг также затронул тему роли Азербайджана на фоне участия в платформе через SOFAZ, а также особых возможностей для участия или лидерства страны в определенных потенциальных проектах в этом контексте. Он отметил, что участие SOFAZ демонстрирует два важных момента: "Во-первых, это показатель поддержки концепции экономического коридора Китай—АСЕАН. Этот коридор уже превратился в одну из важнейших экономических осей мировой торговли, а Юго-Восточная Азия остается одним из самых динамичных и перспективных регионов мира. Присоединение к этой инициативе суверенного инвестора, находящегося за пределами данного коридора, является сильным подтверждением стратегической значимости этой географии.

Во-вторых, это показывает, что сотрудничество между суверенными институтами становится все более важным для деятельности на сложных глобальных рынках. Участие трех суверенных инвесторов на первом этапе финансирования является показателем многостороннего подхода к трансграничному размещению институционального капитала".

Представитель компании подчеркнул, что SOFAZ привносит в платформу особый институциональный подход: "Фонд обладает опытом осуществления долгосрочных инвестиций в различных геополитических условиях и подходом к формированию портфеля на основе управления доходами от углеводородов. В то же время SOFAZ извлекает выгоду из сотрудничества с такими структурами, как CIC и INA, которые имеют развитые операции частного инвестирования в Азии, а также из институционального опыта, создаваемого деятельностью на многосторонней суверенной платформе. Такое суверенное сотрудничество уже воспринимается не как односторонний приток капитала, а как модель, приносящая пользу всем фондам-участникам".

Д. Онг также рассказал о долгосрочных целях CAIP и новых проектах, которые могут еще больше укрепить сотрудничество между Китаем, странами АСЕАН и Азербайджаном: "Программа действует в контексте углубления сотрудничества между Китаем и странами АСЕАН, направленного на совместное развитие и стабильность. Она играет роль практического механизма для направления долгосрочного институционального капитала в экономический коридор Китай—АСЕАН. Тот факт, что на первом этапе финансирования объединились суверенные инвесторы, представляющие Китай, Юго-Восточную Азию и Евразийский регион, демонстрирует многостороннее доверие к потенциалу этого коридора.

CAIP будет поддерживать китайские компании, готовые выйти на рынки АСЕАН, обладающие четкой стратегией, конкурентными преимуществами и долгосрочным видением. Эти компании нацелены не только на рост, но и на более глубокую интеграцию в региональные и глобальные цепочки создания стоимости. В то же время платформа создает возможности для работы с компаниями АСЕАН, которые могут получить выгоду от более тесного сотрудничества с Китаем. Это сотрудничество может охватывать такие направления, как расширение доступа к технологиям, укрепление цепочек поставок и создание новых бизнес-моделей. С этой точки зрения программа не ограничивается только размещением капитала. Цель заключается в выстраивании долгосрочных коммерческих связей между рынками, отраслями и бизнес-экосистемами в рамках экономического коридора Китай—АСЕАН".

Представитель компании подчеркнул, что в более широком смысле углубление экономических связей между Китаем, Юго-Восточной Азией и Центральной Азией меняет подход институциональных инвесторов к азиатским рынкам. Он отметил, что сотрудничество между CGS International и SOFAZ, как и с другими суверенными партнерами, выходит за рамки какого-либо одного фонда.

"По мере развития региональных потоков капитала ожидается продолжение институционального диалога и появление новых форматов сотрудничества, соответствующих стратегическим интересам сторон", — добавил Д. Онг.

В апреле этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ), Китайская инвестиционная корпорация и Инвестиционное агентство Индонезии совместно учредили платформу инвестиций Китай–АСЕАН "Galaxy Orientis" (CAIP, или Программа). Платформа представляет собой суверенную частную инвестиционную структуру, направленную на реализацию долгосрочных инвестиционных возможностей между Китаем и регионом АСЕАН. На первоначальном этапе было привлечено около 520 млн долларов США при целевом объёме в 1 млрд долларов США.

Платформа функционирует на основе совместного механизма управления трёх суверенных фондов и направлена на стимулирование потоков капитала и укрепление промышленного сотрудничества между Китаем и странами АСЕАН. На фоне углубления торговых связей Китай–АСЕАН и трансформации цепочек поставок в Юго-Восточной Азии программа нацелена на реализацию высококачественных инвестиционных возможностей в промышленности, здравоохранении, потребительском секторе, бизнес-услугах и технологиях.

Отметим, что компания "CGS International Securities" является управляющим партнером (program manager) программы CAIP. Дочерняя структура компании "China Galaxy Securities" по международным операциям — "CGS International Securities Pte. Ltd.", выступающая в качестве главного партнера Программы, поддерживает деятельность платформы благодаря своему широкому опыту в регионе, операционной инфраструктуре и существующим сетям в Юго-Восточной Азии.

"CGS International Securities Pte. Ltd." (CGS International) является дочерней структурой, осуществляющей международную деятельность CGS, и отвечает за развитие глобального бизнеса компании. Опираясь на сильную институциональную базу CGS и глубокие знания глобального рынка, а также рынка региона АСЕАН, CGS International предоставляет широкий спектр услуг, включая торговлю ценными бумагами, управление активами, инвестиционный банкинг, аналитические исследования, инструменты с фиксированной доходностью, валютные и товарные операции, структурированные финансовые продукты и брокерские услуги. Компания осуществляет деятельность более чем в 10 странах и регионах.