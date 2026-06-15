Важным фактором развития торговых отношений между Азербайджаном и Германией является энергосектор - посол

БАКУ /Trend/ - Важным фактором развития торговых отношений Азербайджана и Германии является энергетический сектор.

Об этом заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн в ходе брифинга для СМИ в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Важным фактором развития наших торговых отношений является энергетический сектор. Как вам, возможно, известно, помимо импорта нефти из Азербайджана, сейчас уже три немецкие компании заключили контракты на поставку газа из Азербайджана с SOCAR. Это не сделало Германию потребителем азербайджанского газа напрямую, поскольку между Азербайджаном и Германией нет трубопроводного соединения. Однако газ, который Европейский союз импортирует из Азербайджана, в основном поступает в Италию, а затем торгуется на интегрированном европейском энергетическом рынке", - сказал посол.

По его словам, существует множество своп-сделок между различными странами Европейского союза и различными энергетическими компаниями. Таким образом Германия косвенно импортирует или потребляет азербайджанский газ через обменные операции.

"Это очень хорошо, потому что способствует стабилизации европейского энергетического рынка и также снижает часть давления, которое испытывает европейский энергетический рынок, особенно после начала войны России против Украины, а также после блокирования Ормузского пролива", - сказал посол.