Канада приветствует соглашение между США и Ираном

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Канады Марк Карни поприветствовал недавно объявленное соглашение между США и Ираном, выразив благодарность международным посредникам за содействие в проведении ключевых дипломатических переговоров.

Об этом говорится в официальном заявлении премьер-министра Канады, опубликованном на его странице в социальной сети X.

«Канада приветствует новое соглашение между США и Ираном. Мы выражаем благодарность Пакистану, Катару и региональным партнерам за их незаменимую роль в содействии переговорам», — говорится в заявлении.

По словам Карни, Оттава занимает твердую позицию, согласно которой любое устойчивое прекращение огня в регионе должно соответствовать двум ключевым параметрам.

«Канада ясно заявляла, что прочное прекращение огня должно одновременно обеспечивать безопасный и беспрепятственный транзит через Ормузский пролив, а также учитывать сохраняющуюся угрозу со стороны ядерной программы Ирана», — написал премьер-министр.

Кроме того, глава канадского правительства подчеркнул, что по мере развития более широкого дипломатического процесса все участвующие стороны призываются поддерживать конструктивный диалог в духе доброй воли и полностью избегать любых дестабилизирующих действий или дальнейшей эскалации.

Канадское руководство подчеркивает готовность активно участвовать в последующих этапах процесса стабилизации. Карни отметил, что Канада продолжает поддерживать тесные контакты со своими глобальными союзниками и готова оказывать практическую поддержку международным инициативам, направленным на восстановление долгосрочного мира и безопасности на Ближнем Востоке, особо выделяя ситуацию в Ливане.

Напомним, что между США и Ираном достигнуто соглашение о прекращении огня, предусматривающее немедленное и постоянное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Оно охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и возобновления функционирования Ормузского пролива. В частности, Тегеран согласился воздерживаться от разработки и приобретения ядерного оружия.