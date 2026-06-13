Как урбицид изменил Ереван: история, которую Макрон не заметил - фильм Youtube-канала VMedia (ВИДЕО)

На Youtube-канале VMedia опубликован новый фильм (https://www.youtube.com/watch?v=_pBHuzt2wmI) под названием "Как урбицид изменил Ереван: история, которую Макрон не заметил" (How Urbicide Shaped Yerevan: The History Macron Missed), посвященный историческому облику Еревана и его трансформации в XX веке.

Поводом для создания видео стал недавний визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Ереван. Во время поездки французский лидер вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прогулялся по городу, совершил утреннюю пробежку по его улицам и исполнил песню Шарля Азнавура La Bohème.

Авторы материала обращают внимание на то, что отель Marriott, в котором остановилась французская делегация, расположен на месте бывшей Эриванской крепости и Сардарского дворца. Крепость была основана в начале XVI века по приказу шаха Исмаила Сефеви и существовала вплоть до советского периода, после чего была полностью снесена.

В фильме используются исторические источники, включая картины Франца Рубо и князя Григория Гагарина, архивные фотографии, гравюры и литографии XIX века. На этих материалах запечатлены Эриванская крепость, ханский дворец, мечети и другие архитектурные памятники, существовавшие на территории современного Еревана.

Фильм рассказывает о том, что исторический облик города претерпел масштабные изменения в советский период. В частности, отмечается, что были утрачены крепость, ханский дворец и большинство городских мечетей. Используя визит Макрона как отправную точку, авторы рассматривают то, что долгое время оставалось незамеченным - почти полное исчезновение места, которое художники, солдаты и путешественники когда-то описывали как восточное чудо.

Отдельное внимание в видео уделено сравнению исторической застройки Парижа и Еревана. Авторы отмечают, что многие районы французской столицы сохранили свой первоначальный архитектурный облик, тогда как значительная часть исторического наследия Еревана была утрачена.