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В Шуше начал работу Форум по конкуренции стран-членов ОТГ (ФОТО)

Экономика Материалы 13 июня 2026 09:44 (UTC +04:00)
В Шуше начал работу Форум по конкуренции стран-членов ОТГ (ФОТО)
Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - В городе Шуша при организации Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики начал работу Форум по конкуренции руководителей ведомств по конкуренции стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

В форуме принимают участие руководители и высокопоставленные представители ведомств по конкуренции Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра, заместитель генерального секретаря ОТГ, а также представители профильных государственных структур и частного сектора, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

После официальной части мероприятия состоится панельная дискуссия на тему «Формирование политики конкуренции как одна из движущих сил ОТГ: региональное сотрудничество».

В рамках форума сегодня также состоится 3-е заседание руководителей ведомств по конкуренции стран-членов ОТГ.

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В Шуше начал работу Форум по конкуренции стран-членов ОТГ (ФОТО)
В Шуше начал работу Форум по конкуренции стран-членов ОТГ (ФОТО)
В Шуше начал работу Форум по конкуренции стран-членов ОТГ (ФОТО)
В Шуше начал работу Форум по конкуренции стран-членов ОТГ (ФОТО)

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