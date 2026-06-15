Приключения контрабандистов из Азербайджана - скряги и смельчака

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя 27 июня в 19:00 состоится премьера спектакля "Гаджи Гара", поставленного в сценической обработке Дильсуза Мустафаева на основе пьесы Мирзы Фатали Ахундзаде "Приключения скряги" (Sərgüzəşti-mərdi-xəsis), говорится в сообщении пресс-службе театра.

Постановщиком спектакля выступила народная артистка Джаннат Селимова, режиссёром - Гюльнар Гаджиева, художником-постановщиком - Эльшан Сарханоглу, композитором - Фирудин Аллахверди, хореографом - Гюльмамед Шахвердиев, ассистентом режиссёра - Сона Магеррамова.

В центре сюжета - разорившийся Гейдар бек, который ради получения средств на свадебные расходы отправляется вместе с Гаджи Гара в Тебриз, чтобы заняться контрабандной торговлей. Во время этого путешествия разворачиваются события, отражающие атмосферу середины XIX века. Несмотря на своё хвастовство и внешнюю заносчивость, Гейдар бек остаётся человеком смелым и благородным.

В спектакле заняты народный артист Ясин Гараев, заслуженные артисты Эльнур Гусейнов, Гюляр Набиева, Насиба Эльдарова, а также актёры Анар Сейфуллаев, Адалят Абдулсамед, Рамиль Мамедов, Керем Хадызаде, Рашад Сафаров, Эльшан Гаджибабаев, Натиг Фарзалиев, Шабнам Гусейнова, Айгюн Фатуллаева, Хусния Ахмедова, Эльдар Иманов, Вугар Мамедалиев, Эльгюн Яхьяев, Нурлан Сулейманлы, Хилал Демиров, Халиг Бакиров, Гюльбениз Латифова, Венера Аббасова, Айдын Демиров, Юсиф Дадашов, Тахир Исмайылов, Илаха Амирханова, Имдад Тофигоглу и Гусейн Байрамов.

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