ЕС обсудит роль блока в следующем этапе соглашения США–Иран - Кая Каллас

БАКУ/ Trend/ - Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел европейских стран обсудят, как Европейский союз может быть тесно вовлечен в следующий этап недавно объявленного соглашения между США и Ираном.

Об этом говорится в официальном заявлении Верховного представителя ЕС, опубликованном на ее странице в социальной сети X.

«Я провела переговоры со своими коллегами из Ирана и из стран Персидского залива, и сегодня министры иностранных дел ЕС обсудят, как ЕС может быть тесно вовлечен в следующий этап», — говорится в заявлении.

По словам Каллас, объявленное соглашение о прекращении войны и возобновлении работы Ормузского пролива является потенциальным прорывом, который может создать необходимое дипломатическое пространство для более глубоких переговоров по ядерной программе Ирана и другим важным вопросам безопасности.

Дипломат отметила, что после полной реализации договоренность также должна сыграть значительную роль в смягчении глобального энергетического кризиса.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства ЕС подчеркнула, что Союз готов активно содействовать устойчивому урегулированию, используя свое экономическое влияние, техническую ядерную экспертизу и давние отношения с партнерами в регионе Персидского залива.

Напомним, что между США и Ираном достигнуто соглашение о прекращении огня, предусматривающее немедленное и постоянное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан.

Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и возобновления работы Ормузского пролива. В частности, Тегеран согласился воздерживаться от разработки и приобретения ядерного оружия.